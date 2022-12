Nunzia De Girolamo, "asse con Meloni": un clamoroso ritorno

02 dicembre 2022 a

a

a

Una Nunzia De Girolamo in rampa di lancio. Un retroscena di Pietro Di Marco per www.polisnews.it confermerebbe quanto già, in parte, anticipato dalla stessa ex ministra dell'Agricoltura, ex Pdl e moglie del dem Francesco Boccia. Dopo un lungo periodo sabbatico lontana dalla politica attiva, con tante esperienze in tv (concorrente di Ballando con le stelle, opinionista e conduttrice in proprio in Rai con il talk Ciao Maschio), la De Girolamo sarebbe in trattativa per tornare in campo "alle Europee con Fratelli d'Italia e poi alla conquista della Regione Campania". Una indiscrezione clamorosa che metterebbe in chiaro come il "progetto De Girolamo" sia a medio-lungo termine.

"Ma Laura...". De Girolamo travolgente: Boldrini asfaltata sulla Meloni | Video

"La trattativa è ben avviata - si legge nell'indiscreto rilanciato anche da Dagospia -. E prevede un doppio passaggio: prima a Bruxelles e poi a Santa Lucia alla guida della Regione Campania". La De Girolamo sarebbe forte di "un asse di ferro con Giorgia Meloni, leader della destra italiana e capo del governo".

La De Girolamo contro il Pd? Formigli la blocca subito: "Stupidaggini" | Video

Al momento, si sottolinea, il centrodestra è a corto di nomi forti per scalare la Regione Campania e per questo motivo quello di Nunzia risulta, a oggi, il più accreditato. "Ma prima - scrive Di Marco - De Girolamo dovrà passare da un’investitura popolare: le Europee del 2024. L’ex ministro sarà in campo nella lista di Fdi nel Sud. Punta a fare il botto di voti e prepararsi per Santa Lucia. Sbarrando la strada a Fulvio Martusciello".