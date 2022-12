Repubblica, nostalgia di Draghi? Il sondaggio: pur di dar contro alla Meloni...

06 dicembre 2022 a

a

a

Dopo l’entusiasmo iniziale, è fisiologico che il gradimento nei confronti del nuovo governo cali leggermente. Succede praticamente a tutti, e quindi non stupisce che in questo caso Giorgia Meloni e il suo esecutivo di centrodestra non facciano differenza. L’istituto Demos ha raccolto per Repubblica le valutazioni favorevoli, chiedendo di dare un voto da 1 a 10 al governo nel suo insieme. I valori in percentuale si riferiscono a quanti hanno espresso una valutazione uguale o superiore a 6.

"Era l'unica, ma ora da Draghi...": Floris, cosa deve imparare la Meloni

Di conseguenza emerge che il 55% degli italiani dà un giudizio positivo all’esecutivo presieduto dalla Meloni: una percentuale rispettabile ma più bassa sia rispetto alle prime settimane del Conte I (57%) che del governo Draghi (68%). È invece più alta rispetto al Conte II (44%), che soltanto grazie alla pandemia di Covid riuscì quasi a raddoppiare il gradimento, arrivando a toccare il 71% a marzo 2020. Dai confronti emerge che il governo Draghi fa un po’ storia a sé, d’altronde era sostenuto da tutte le forze politiche eccetto quella della Meloni.

Manovra criticata da tutti? Forse il governo ha ragione

L’ex banchiere non è mai sceso sotto il 60% nel gradimento degli italiani e ha toccato un picco del 74% a luglio 2021. Inoltre l’istituto Demos ha raccolto le valutazioni positive nei confronti dell’esecutivo della Meloni degli elettori dei vari partiti: quelli più “generosi” con il governo attuale sono del terzo polo, dato che il 62% esprime una valutazione pari o superiore a 6. Molto più basso il dato tra gli elettori di M5s (33%) e Pd (22%).