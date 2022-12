Che tempo che fa, Floris su Meloni: "Era l'unica, ma ora da Draghi..."

04 dicembre 2022 a

Giovanni Floris è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3, ed è stato chiamato a commentare soprattutto gli ultimi sviluppi relativi al Pnrr. Giorgia Meloni ha evidenziato nelle scorse ore che “dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati 30”: nonostante ciò la presidente del Consiglio si è detta fiduciosa sul fatto che il suo governo recupererà, precisando però che se “qualcosa mancasse all’appello non sarebbe colpa nostra”.

“Bisogna lavorare molto e stare molto attenti - ha commentato Floris - ma questa è la storia proprio dell'impatto di questa maggioranza con la realtà: una maggioranza che si basa sulla leadership dell'unica persona che si opponeva a Draghi e si trova a fare le cose che doveva fare grave. È vero che non sono tutte loro responsabilità dei ritardi, ma è vero anche che sono ritardi che si risolvono utilizzando il metodo che veniva naturale a Draghi”.

Il conduttore di DiMartedì ha poi riconosciuto la capacità della Meloni di “imparare in fretta”, e proprio in virtù di tale qualità l’ha spronata ad “acquisire in corsa” il metodo di Draghi. “Torna sempre lo stesso modello - ha aggiunto Floris - mandiamo là persone talmente nuove, entusiasmanti, che ci danno speranza che ci sia una scorciatoia per uscire dai guai, che poi alla fine siamo contenti se piano piano imparano metodi che non volevamo”.