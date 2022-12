Prima della Scala, Meloni e von der Leyen? Sul palco reale...

07 dicembre 2022 a

a

a

Incroci pericolosi alla Prima della Scala, in scena a Milano oggi, mercoledì 7 dicembre. Sul palco il Boris Gundonov, opera russa diretta dal maestro Riccardo Chailly, con buona pace di chi vuole "eliminare" tutto ciò che è russo in ogni sua forma, scordando come gli orrori di Vladimir Putin in Ucraina - così come detto anche da Sergio Mattarella a ridosso dell'opera - non possano cancellare un pezzo di cultura europea.

Ma si diceva: incroci pericolosi. Il tutto sul palco reale del teatro meneghino, quello riservato alle primissime autorità. Per intendersi, al centro del palco reale c'è Sergio Mattarella, accolto dalla Scala - da ogni singolo settore, dalla platea passando per loggioni e palchi - con una lunghissima standing ovation.

Ma su quello stesso palco c'erano anche Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Curiosamente, entrambe erano alla loro "prima volta" alla Prima della Scala, la Meloni in veste di presidente del Consiglio, primo premier donna nella storia dell'Italia repubblicana. Elegantissime entrambe: la Meloni in un abito firmato Armani, mentre Ursula ha rivelato di non sapere la marca del suo, di vestito.

Dunque, eccoci agli incroci pericolosi, sui quali snocciola qualche dettaglio in più Dagospia. Come sottolinea il sito diretto da Roberto D'Agostino, Meloni e von der Leyen, sul palco reale e in favor di telecamere, si sono di fatto ignorate. "La presidente della Commissione Ue parlava solo con Beppe Sala, e la Meloni soltanto con Ignazio La Russa", scrive Dagospia (La Russa, seconda carica dello Stato, era vicino a Meloni e Mattarella).

La circostanza effettivamente non è passata inosservata. Già, perché Giorgia Meloni, per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è un premier scomodo, così come ha già dimostrato nelle sue prime settimane a Palazzo Chigi. Un premier che su immigrazione e pnrr non fa sconto alcuno. E insomma, questa circostanza, in un qualche modo sembra essere emersa anche su quel palco reale...