Antonio Panzeri, la frase choc della moglie: "9mila per Natale? Non possiamo"

11 dicembre 2022 a

a

a

L'inchiesta che sta travolgendo Antonio Panzeri si arricchisce di nuovi particolari. Come riporta ilCorriere, la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, probabilmente era al corrente di alcuni "intrallazzi", così li ha definiti, del marito. Al punto di sfogarsi con lui sui costi delle vacanze: "Non possiamo permetterci di spendere 100mila euro per le vacanze come lo scorso anno". Parole che alzano il velo su un flusso di contanti sospetti che sarebbero stati utilizzati con facilità con l'ex eurodeputato di Articolo Uno.

"L'intrigo che scuote la banda degli onesti". Sallusti affossa la sinistra

E i viaggi sembrano essere proprio il tallone d'Achille di Panzeri. Sempre la moglie avrebbe obiettato su un preventivo da 9mila euro per le vacanze di Natale. E la figlia? Anche Silvia Panzeri sarebbe una grande appassionata di viaggi: si mostra con gli amici sui bordi di una piscina di Miami Beach lamentandosi che la vacanza era ormai finita. E dopo 15 giorni si trova a Montreal. Ma non finisce qui.

"Non solo Qatar". Clamoroso: un'altra accusa pesante su Panzeri, sinistra in ginocchio

Proprio Silvia Panzeri lo scorso 27 novembre ha postato immagini del Souq Waqif di Doha. Proprio in Qatar, il Paese che sta ospitando i Mondiali di calcio, coinvolto nelle accuse di corruzione con denaro versato a Panzeri. Insomma la storia prosegue con nuovi colpi di scena. E i vicini di casa a Calusco d'Adda sono senza parole: "Siamo increduli, leggiamo queste cose e non riconosciamo Antonio". Forse la verità è ancora tutta da scrivere.