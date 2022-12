Meloni, l'ordine ai ministeri: "Azzerare le unità", così vuole salvare l'Italia

12 dicembre 2022 a

Tasto reset. Giorgia Meloni sarebbe pronta a dare lo sprint finale al Pnrr e anche se necessario ad azzerare alcune unità nei ministeri per sostituirle con figure più efficaci. Secondo quanto emerge da un retroscena di Repubblica, il premier sarebbe determinato a dare piena esecuzione al piano senza ulteriori ritardi.

E così il governo avrebbe dato ai ministeri la possibilità di azzerare alcune unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per rimettere in moto alcune procedure fondamentali in ogni dicastero. Non sarà uno spoil system delle strutture nominate dal governo Draghi, ma una accelerazione per sbloccare la realizzazione dei progetti. La scelta di effettuare cambi radicali nelle unità di missione sarebbe ragionata. Infatti è proprio lì che sarebbe stata individuata la gola stretta del Pnrr. Ad alcune di queste unità sarebbe stata segnalata la scarsa operatività a fronte di un attivismo in "convegni e momenti di studio", riporta sempre Repubblica. L'obiettivo di una messa a terra in tempi rapidi del Pnrr è uno dei punti principali del governo.

E con cambiamenti in vista sulle unità di missione, la Meloni potrebbe raggiungere due risultati decisivi: il primo è quello di dare una spinta forte al piano che potrebbe mettere l'Italia sui binari della crescita, il secondo è quello di rivendicare una rottura con il passato con un cambio di passo netto anche sui progetti varati da Draghi.