Salvini, pugno di ferro sul codice della strada: "Patente revocata a vita"

"La revoca a vita della possibilità di guidare credo che possa e debba essere considerata" nei casi più gravi. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del Rapporto Dekra sulla Sicurezza Stradale 2022 "Mobilità dei giovani". Secondo il ministro, infatti, si dovrebbe intervenire sulle sanzioni non tanto "economiche e penali, ma in termini temporali. Se qualcuno si mette alla guida ubriaco o drogato deve sapere che è un potenziale assassino. È poi fondamentale operare sulla prevenzione come la possibilità di portare l’educazione stradale sui banchi delle superiori", ha aggiunto.

Poi Salvini è intervenuto anche sui monopattini: "Dobbiamo rendere identificabili per i mezzi che possono essere pericolosi sia per chi guida che per chi è a piedi. Bisogna rendere più sicura la guida in monopattino: casco e targa. Non ci può essere impunità". E ancora: "È giusto sanzionare gli automobilisti irresponsabili, e le cronache di questo fine settimana lo dimostrano. È chiaro che non sali in auto in sette. Su questo puoi fare tutta l’educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, mi sembra oggettivo". Infine il ministro alle Infrastrutture ha annunciato una grossa novità in arrivo entro le Feste: "Il codice degli appalti lo porteremo nei prossimi giorni in Cdm, comunque sarà prima di Natale".