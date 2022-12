Meloni, l'annuncio che cancella le Ong: "Nuove misure tra qualche giorno"

12 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni annuncia le prossime mosse del governo nella sua video rubrica di appunti sui social. Il premier manda un messaggio chiaro alle Ong che in questi giorni hanno ripreso a fare la spola tra nord Africa e Italia per scaricarci centinaia di migranti. Il presidente del Consiglio ha usato parole molto chiare: "Si parla di un cambio di rotta del governo: assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione, la nostra posizione rimane sempre la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di essere umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani". E ancora: "Ho letto qualche settimana fa la notizia di scontri tra le forze del ministero libico di scontri a fuoco tra le forze del ministero libico e i trafficanti di essere umani: la gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l’Italia gira armata - scandisce - e io non voglio aiutare questa gente perché io le mafie le combatto tutte".

Poi l'annuncio: "A livello nazionale già dalla prossima settimana stiamo lavorando a nuove norme per fermare la tratta, perché su questo tema noi non intendiamo mollare". Insomma sarebbe già pronta la stretta per fermare gli arrivi e mettere con le spalle al muro le ong. Sempre nella sua rubrica "Gli appunti di Giorgia", il premier ha parlato anche della manovra respingendo le accuse della sinistra e le critiche di Bankitalia : "Mi pare che Bankitalia non abbia posto critiche sulle principali misure di questa manovra, sicuramente c’è stato un approccio critico sulle nostre misure sul tema del Pos e del contante".