L'aria che tira, Feltri sul Qatargate: "Nessun dubbio", bomba sul Pd

Il Qatargate giorno dopo giorno, anzi minuto dopo minuto, sempre più assume i contorni di una bomba in grado di minare alle fondamenta l'Unione europea e non solo, dato che molti aspetti di questa vicenda portano in Italia. O meglio, portano alla sinistra italiana.

E la vicende delle mazzette degli emiri ora tiene banco un po' ovunque e non fa eccezione L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, laddove nella puntata di martedì 13 febbraio ecco ospite in collegamento Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero. "Cosa ne pensi di questa storia, che idea ti sei fatto?", chiede Myrta Merlino.

"Intanto non sono affatto stupito, la categoria dei corrotti e dei ladri è trasversale e colpisce tutti i partiti politici, qualsiasi categoria che non sia anche politica. Dunque non mi stupisco assolutamente", premette in risposta Vittorio Feltri, mostrando di non essere stupito affatto da quel che sta emergendo.

"Naturalmente ora è importante capire che cosa sia successo - riprende -. Ma non mi pare che ci siano dei dubbi atroci: quando si trovano dei soldi in quella quantità in contanti, evidentemente qualcosa di storto c'è stato. Anche il Pd che ormai è un partito leggermente in disfacimento non ne esce molto bene, per quanto non abbia responsabilità dirette, per quel che mi risulta. Quindi bisogna attendere un po' l'esito delle indagini ma intanto non ci fa bella figura nessuno, su questo non c'è il minimo dubbio", conclude Vittorio Feltri.