Silvia Salis, la moderata a braccetto con i picchiatori rossi

E menomale che era il volto perfetto, per i moderati del campo largo, su cui costruire la futura alternativa di governo. Silvia Salis, la moderatissima sindaca di Genova, ha fatto una cosa diversamente moderata: aprire le porte di Palazzo Tursi, sede del Comune, a “Genova Antifascista” per studiare insieme come cacciare CasaPound dalla sede che regolarmente occupa in città. Chi sono costoro? Non dei chierichetti, giusto per mettere le mani avanti. A novembre, per bloccare un evento dei militanti di destra, avevano spedito all’ospedale otto poliziotti a suon di sassate; a settembre, in occasione di un convegno in memoria di Sergio Ramelli, avevano riempito di chiavi inglesi (l’arma con cui il commando di Avanguardia Operaia uccise a Milano il ragazzo del Fronte della Gioventù) a una loro locandina di protesta, spiegando di essere “già passati dal ferramenta per rifornimenti vari”; sempre a settembre avevano esultato al capovolgimento della targa con cui una scalinata di Genova era stata intitolata a Norma Cossetto, martire delle Foibe, al grido di “ancora fischia il vento”; ad aprile avevano inneggiato a Mara Cagol, tra i fondatori delle Brigate rosse.

Negli anni, i nuovi interlocutori della moderatissima Salis, hanno anche rivendicato trionfanti gli sfregi alle steli di Giuseppina Ghersi, la 13enne stuprata e uccisa dai partigiani, degli esuli giuliano-dalmati, vittime della furia dei comunisti titini, di Giorgio Parodi, aviatore e fondatore della Piaggio, di Ugo Venturini, primo missino caduto per mano rossa durante gli anni di piombo. Sindaca, una domanda molto semplice: come fa a farsi portavoce delle istanze di questi signori, violenti e intolleranti, chiedendo la chiusura d’imperio di un luogo che le è indigesto solo perché le idee politiche di chi lo gestisce non collimano con le sue?

«È veramente stravagante che il sindaco accolga esponenti di “Genova Antifascista” e ne riceva le istanze come se fossero dei politici, cittadini o una associazione “normale” della società civile», spiega a Libero Andrea Lombardi, editore e saggista vicino a Fratelli d’Italia. Per la Salis sarebbe poi una provocazione l’ubicazione della sede di CasaPound, troppo vicina a piazza Alimonda, simbolo del G8 del 2001, laddove Carlo Giuliani incontrò la morte mentre scagliava un estintore verso una camionetta dei carabinieri. E qui casca l’asino, perché quel luogo a differenza di quelli cari alla destra non è mai stato profanato da nessuno. Differenze sostanziali. Ma c’è di più: secondo la sindaca, gli abitanti del quartiere si sentono sottoposti a un «assedio».

