Milano-Cortina, la rivale in lacrime? Il gesto di Amber Glenn commuove il mondo

di
venerdì 20 febbraio 2026
Milano-Cortina, la rivale in lacrime? Il gesto di Amber Glenn commuove il mondo

2' di lettura

Un momento di grande solidarietà femminile alla finale dell'individuale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La 26enne statunitense Amber Glenn è corsa a consolare la collega giapponese Kaori Sakamoto. Quest'ultima, favorita per l'oro, è scoppiata a piangere dopo essere scivolata dal primo posto del corto alla seconda piazza finale. La 25enne, tre volte campionessa del mondo e bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, era arrivata prima nel programma corto. Poi il crollo: ieri sera un errore in una combinazione di salti durante il libero le è costato i punti decisivi per il primo posto. Alla fine la Sakamoto ha perso l'oro per 1.89 punti rispetto all'americana Alysa Liu. 

La giapponese, probabilmente a causa di una pressione troppo forte, ha vissuto l'argento come un fallimento ed è scoppiata in lacrime. A quel punto è intervenuta Amber Glenn, che ha provato a consolarla, allontanando le telecamere che volevano riprendere quel momento di fragilità e chiedendo rispetto. "So che è il loro lavoro, ma si intromettono quando hai chiaramente bisogno di spazio, è folle", ha scritto la Glenn a commento del video finito su TikTok. Kaori, poi, ha pianto a dirotto anche dopo la cerimonia di premiazione sul podio. Parlando con i giornalisti, infine, la Sakamoto ha dichiarato che questa è stata la sua ultima Olimpiade. Si ritirerà a fine stagione.

tag
milano-cortina
amber glenn
kaori sakamoto

