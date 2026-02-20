Milano-Cortina, la rivale in lacrime? Il gesto di Amber Glenn commuove il mondo

Un momento di grande solidarietà femminile alla finale dell'individuale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La 26enne statunitense Amber Glenn è corsa a consolare la collega giapponese Kaori Sakamoto. Quest'ultima, favorita per l'oro, è scoppiata a piangere dopo essere scivolata dal primo posto del corto alla seconda piazza finale. La 25enne, tre volte campionessa del mondo e bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, era arrivata prima nel programma corto. Poi il crollo: ieri sera un errore in una combinazione di salti durante il libero le è costato i punti decisivi per il primo posto. Alla fine la Sakamoto ha perso l'oro per 1.89 punti rispetto all'americana Alysa Liu.

La giapponese, probabilmente a causa di una pressione troppo forte, ha vissuto l'argento come un fallimento ed è scoppiata in lacrime. A quel punto è intervenuta Amber Glenn, che ha provato a consolarla, allontanando le telecamere che volevano riprendere quel momento di fragilità e chiedendo rispetto. "So che è il loro lavoro, ma si intromettono quando hai chiaramente bisogno di spazio, è folle", ha scritto la Glenn a commento del video finito su TikTok. Kaori, poi, ha pianto a dirotto anche dopo la cerimonia di premiazione sul podio. Parlando con i giornalisti, infine, la Sakamoto ha dichiarato che questa è stata la sua ultima Olimpiade. Si ritirerà a fine stagione.