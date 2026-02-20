Da Ramelli a Quentin, la sinistra si assolve

Perché in Italia non si riesce a chiudere la lunga stagione dei risentimenti del dopoguerra, lo strascico insomma della guerra civile che concluse il secondo conflitto mondiale e che impedisce una vera e duratura pacificazione? Se lo chiedeva Ernesto Galli della Loggia sul Corriere due giorni fa e addossava la responsabilità di voltare pagina («seppellire i morti per dare un futuro ai vivi») a Giorgia Meloni che, in quanto vincitrice delle elezioni del 2022, aveva l’occasione di «sancire la fine delle ostilità». Certo l’occasione era a portata di mano, se il fronte avverso non avesse da subito trattato la nuova premier di destra come un abusiva, arrivata a Palazzo Chigi per una beffa del destino e per l’incapacità di unirsi delle opposizioni, se non l’avesse da subito considerata la “nemica” per eccellenza, nemica della Costituzione e persino nemica delle donne che avrebbe voluto rimandare ai fornelli, in omaggio alle mussoliniane massaie rurali. Il repertorio lo conosciamo ma vi si è aggiunto, grazie a una rinata energia di piazza del mondo antagonista organizzato in guerriglia paramilitare, il ritorno a un clima da anni Settanta che certo non giova al rispetto reciproco tra le parti.

E ogni volta che Giorgia Meloni ha tirato fuori l’argomento dei discorsi di odio che avvelenano il dibattito pubblico si è subito gridato al “vittimismo” come ingrediente sapido della propaganda di Palazzo Chigi. Va dunque accolto con favore, in questo contesto, quanto ha scritto Giuliano Ferrara ieri sul Foglio partendo dall’omicidio politico di Quentin Deranque in Francia. Omicidio politico che non nasce da scontri tra fazioni contrapposte ma da un linciaggio crudele, eseguito da un branco di antifa ai danni di un giovane inseguito, braccato, aggredito con ferocia anche quando era a terra. Giustamente Ferrara accosta questo ignobile omicidio di oggi a quelli che ieri falcidiavano i “cuori neri” nelle file della gioventù missina.