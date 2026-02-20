Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentita

Una gag, costruita da Fiorello e che ha coinvolto l’ad Rai Roberto Sergio, ha innescato un clamoroso equivoco: "Stefano De Martino conduttore di Sanremo nel 2027!". Ma le cose, al netto delle voci che circolano da tempo, non stanno così. A stretto giro, infatti, è arrivata la smentita dello stesso Sergio, che ha parlato di una "gag incomprensibile" di Fiorello, ridimensionando quanto accaduto in diretta e chiarendo che non esiste alcuna decisione sul Festival del 2027.

Tutto nasce durante la trasmissione radiofonica La Pennicanza, quando Fiorello chiama in video il direttore generale Rai e gli chiede: "dacci qualche scoop". Sergio replica: "Io sono contento di vederti". Lo showman insiste: "Si ma può dirci, le do del lei, qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda? Una cosa una, chessò Sanremo dell'anno prossimo". A quel punto Biggio interviene con un "Guarda si è freezzato", mentre la linea sembra saltare. Quando l’audio torna, si sente Sergio dire: "Chi De Martino? Chi? Chi?". È l’assist perfetto per Fiorello, che esulta: "Ahhh! L'ha detto. E' ufficiale. De Martino presenterà Sanremo. L'ha detto Roberto Sergio, ha confermato", per poi chiudere con: "Gli ho chiuso il telefono in faccia".

Il giorno dopo, però, Sergio affida all’Adnkronos la sua versione: "Nessun annuncio su Sanremo 2027. Rosario mi ha tirato dentro una gag in una videotelefonata in cui non si capiva granché. Io ho risposto 'De Martino' ad una domanda in cui intendevo chi incarnava il futuro della Rai. Su Sanremo 2027 non è stato ancora deciso nulla. E ci mancherebbe, visto che deve ancora iniziare quello 2026". E ancora: "Questa è la sintesi di Rosario, immagino per fare dell'ironia". Una battuta, dunque, trasformata