Quentin Deranque, l'ipocrisia del Pd alla Camera: "La idee non contano"

Alla Camera c'è stato un minuto di silenzio in ricordo di Quentin Deranque, il 23enne attivista di destra ucciso di botte dagli antifascisti a Lione. Una morte che ha scosso tutta la Francia e che ha spinto FdI a promuovere la sua commemorazione anche in Parlamento. Il centrodestra ha chiesto alla sinistra di prendere le distanze da questa ondata di violenze che riguarda antagonisti e centri sociali riconducibili al loro mondo politico.

"Tutte le forze si devono unire nel condannare, nel prendere le distanze, nel commemorare un ragazzo vittima del fatto di essere un attivista che manifestava per le proprie idee. Non c’è nulla che giustifichi tutto questo. Una presa di distanza e di condanna unanime per un fatto così grave come quello avvenuto in Francia, ma che non è molto distante da altri episodi avvenuti anche nel nostro Paese. L’odio e la violenza politica vanno condannati senza esitazione, senza distinguo, senza silenzi e senza 'ma'", ha spiegato Augusta Montaruli.