Sanremo 2026, Morgan: "Non vado sul palco con Chiello", primo terremoto

"Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover . Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte", si legge in una nota dell'ufficio stampa del cantante e bassista, fondatore dei Bluvertigo .

"La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore", scrive lo stesso Morgan (al secolo, Marco Castoldi) sul suo profilo Instagram spiegando la sua decisione. "Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello", conclude.