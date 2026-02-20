Sanremo 2026, Morgan: "Non vado sul palco con Chiello", primo terremoto

Primo colpo di scena al Festival di Sanremo, a pochi giorni dal via all'Ariston. E ancora una volta arriva da Morgan, che nel 2020 fu protagonista del clamoroso bisticcio in diretta con il sodale Bugo, con la versione rivisitata di Sincero non apprezzata dal cantautore di Novara, che abbandonò la scena.
"Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte", si legge in una nota dell'ufficio stampa del cantante e bassista, fondatore dei Bluvertigo.
Sanremo, Andrea Delogu vuota il sacco: "Mi ha dato della tr***"È iniziato il conto alla rovescia per Sanremo. A fornire alcuni aneddoti sulle edizioni passate ci ha pensato And...
"La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore", scrive lo stesso Morgan (al secolo, Marco Castoldi) sul suo profilo Instagram spiegando la sua decisione. "Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello", conclude.
Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato""Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davver...
Pertanto durante la performance, Chiello sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. L'arrangiamento musicale è stato interamente realizzato e curato dallo stesso Cigarini insieme a Fausto Cigarini che inoltre dirigerà l'orchestra.