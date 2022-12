Masia, sondaggio clamoroso su Renzi: "Ai massimi da due anni", le cifre

14 dicembre 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con i sondaggi ad Agorà, l'approfondimento quotidiano politico su Rai 3 condotto da Monica Giandotti. Nella puntata del 14 dicembre, a snocciolare gli ultimi numeri c'è Fabrizio Masia, direttore dell'istituto demoscopico Emg. Quello che salta subito all'occhio è che, fa tutti i partiti, continua a tenere testa Fratelli d'Italia, che rafforza il primo posto con una leggera crescita rispetto alla scorsa settimana (+0,2%), arrivando così al 29,2%. Altro dato indica la liveissima risalita del Partito Democratico, che guadagna un 17% (+0,1%) che lo fa avvicinare al Movimento 5 Stelle, mentre quest'ultimo, invece, cala al 17,5% (-0,2%). Un altro calo rilevante è poi quello del Terzo Polo, che si attesta al 7,3% (-0,2%).

Ecco chi sarà il nuovo segretario: il sondaggio che fa tremare il Pd

Per quanto riguarda la fiducia nei leader il quadro è un po' più stabile. Sul podio c'è ancora l'ex premier Mario Draghi, a cui segue, con tre punti di distanza, Giorgia Meloni, che conquista il 49% degli italiani. Quest'ultimo dato non è da sottovalutare, in quanto registra un gradimento alto, se si considera che il campione riguarda tutti i cittadini e non solo gli elettori di centrodestra. Da segnalare, poi, il salto di Luca Zaia, governatore del Veneto, che si piazza sul terzo gradino del podio con un 43% di fiducia, un dato che cresce di due punti percentuali. Tra i restanti leader, invece, si registra un generale stallo, a parte Silvio Berlusconi, che vede una lieve ripresa in correlazione al dato del suo partito, Forza Italia. In ultimo, il sondaggista fa notare un piccolo balzo in avanti anche di Matteo Renzi, che seppure sia ancora ultimo, registra il consenso più alto degli ultimi due anni con il suo 19% di gradimento.