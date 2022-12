Matteo Renzi e la Meloni: "Io la stampella la tiro"

15 dicembre 2022 a

Matteo Renzi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata del 15 dicembre, critica Giorgia Meloni che "ha detto che quelli di prima erano la Repubblica delle Banane, e sinceramente l'ho trovata una caduta di stile, nel senso che quelli di prima erano Mario Draghi. La Meloni è anche fortunata, non è che aveva Conte prima, aveva Draghi. Rimettere in fila le cose significa dire che c'era una 'Meloni uno' che diceva no all'euro e una 'Meloni due' che dice sì all'euro". Il leader di Italia aggiunge; "Meloni ha bisogno di una narrazione, ha bisogno di dire ai suoi, comprensibilmente per giustificare le piroette che deve fare, che ora ci sono loro e sono forti. Allora io ho detto se quella di prima non è la Repubblica delle Banane, forse questa è delle Meloni. C'era una Meloni 1 che diceva no all'euro e c'e' una Meloni 2 che dice si' all'euro".

"Il problema è il 2023: che tipo di governo fanno questi? Fanno i leader dei conservatori europei o oscillano? Quello della flat tax o quelli delle multe tarate sul 740?". "Sulle follie di questo Bignami che ha detto 'le multe le faremo sulla base del reddito' io dico: fai la flat tax e poi sulle multe fai così? Se i ricchi devono pagare di più allora non metti la flat tax", attacca Renzi. Che poi rispondendo a una domanda della conduttrice, afferma: "Noi stampella della maggioranza? Io come Enrico Toti, la tiro. La stampella l'ha fatta il Movimento 5 Stelle. Noi siamo molto seri e facciamo un'opposizione seria sulle cose su cui non siamo d'accordo".