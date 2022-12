Qatargate, la vendetta di Renzi: "Ecco che valori portano avanti"

15 dicembre 2022 a

"Ma che c'entra il Qatar con l'Europa? Possibile che nessuno si sia sorpreso quando avvenivano certi interventi anche in Aula?": Gaia Tortora ha posto questa domanda a Matteo Renzi a Omnibus su La7. Al centro del dibattito lo scandalo Qatargate. "Io non mi stupirei se questa vicenda fosse più complessa di come ce la raccontano - ha risposto il senatore -. Intanto, da quello che si legge, pare che non sia soltanto un Paese, ma più di uno. Se più Paesi utilizzano contanti per un'influenza illegale e illecita, ho l'impressione che la pulizia debba essere radicale. Non credo ci si possa fermare a 2-3 persone. Si faccia chiarezza sui processi decisionali".

Il leader di Italia viva, poi, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Per chi come noi è stato accusato da questi signori di aver fatto di tutto in passato e di aver distrutto la sinistra sulla base dei valori, vedere oggi che questi sono i valori che portano avanti qualche dubbio lo fa venire". "Lei ha mai subito pressioni in questo senso?", gli ha chiesto la conduttrice. "Assolutamente no. C'è un atteggiamento di doppia morale, purtroppo, spiace dirlo, soprattutto a sinistra", ha replicato Renzi.

Incalzato dal giornalista Francesco Verderami, anche lui ospite della trasmissione, Renzi poi ha spiegato: "Se vuole fare un dibattito sul Rinascimento per le mie ormai celebri frasi lo faccio volentieri, anche perché molti di quelli che ne parlano non sanno nemmeno cosa fosse il Rinascimento, che è stato un periodo fantastico e fiorente, ma anche pieno di sangue e crimini. Sbaglia chi mette sullo stesso piano un atteggiamento vergognoso e squallido di chi prende dei soldi per cambiare la propria opinione e il mio ruolo, che è una cosa totalmente diversa". L'ex premier, insomma, ha ribadito che nel caso delle sue ormai note conferenze in Arabia Saudita non ci sia mai stato nulla di illecito: "Una cosa è girare per il mondo perché la gente vuole ascoltarti - mia moglie invece mi pagherebbe per farmi stare zitto - altro è immaginare che questo possa portare a un'influenza illecita".