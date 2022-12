FdI, sfottò al Pd alla festa: "Diventa il nuovo Soumahoro"

15 dicembre 2022 a

C’è anche un cartonato che richiama Aboubakar Soumahoro nei pressi della tendostruttura bianca, a forma di casa, che ospita la festa di Fratelli d’Italia. “Dieci anni di amore per l’Italia”, è la frase scelta per rappresentare il traguardo raggiunto dal partito di Giorgia Meloni, che ha deciso di regalarsi una festa allestita da oggi - giovedì 15 dicembre - fino a sabato in piazza del Popolo a Roma.

Nell’altro lato della piazza sono stati posizionati gli stand di vari associazioni di volontariato, dei Giovani del partito, nonché uno spazio vendita di libri sulla destra italiana: ovviamente non può mancare quello della premier Meloni, in triplice copia e ben in mostra. Da segnalare anche la presenza di una casetta degli elfi pensata per i bambini e dei presepisti di San Gregorio armeno. All’interno della tendostruttura, invece, è presente un palco retroilluminato con i tre colori della bandiera italiana e la scritta “A 10 anni dalla nascita costruiamo l’Italia del futuro”, con stelle di Natale rosse e gialle a fare da cornice.

In piazza c’è però una delle principali attrazioni della festa di Fdi. Con una sana dose di ironia, gli organizzatori hanno deciso di posizionare in piazza un cartonato che raffigura un uomo in giacca, cravatta e stivali e senza volto, in modo da consentire a tutti di inserire il proprio per fare una foto. Lo slogan è azzeccatissimo: “Candidati anche tu alle primarie della sinistra”, con tanto di dettagli come “occhi di tigre”, “soldi dal Qatar”, “stivali di Soumahoro”, “cane della Cirinnà”.