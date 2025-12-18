Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Atreju, odio rosso contro Veronica Passaretti: "Il cervello tra le cosce"

di
Libero logo
giovedì 18 dicembre 2025
Atreju, odio rosso contro Veronica Passaretti: "Il cervello tra le cosce"

2' di lettura

Insulti choc contro un'addetta stampa ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Si tratta di Veronica Passaretti, ufficio stampa di Maria Chiara Iannarelli, consigliere della Regione Lazio, che nei giorni scorsi ha partecipato alla manifestazione, così come fa da ormai dieci anni. I pesanti attacchi nei suoi confronti, anche di stampo sessista, sono arrivati dopo che ha condiviso alcune immagini dell'evento sui social. Sotto al post sono apparsi commenti del tipo: "Il tuo cervello è tra le cosce". "Atreju o Atr**e". "Me**a umana". "A testa in giù".

La sua colpa? Aver partecipato ad Atreju, a quanto pare. Finora in sua difesa si è esposta solo l'associazione Giornaliste d'Italia che, con un post social, ha denunciato l'accaduto: "491 commenti offensivi e minacce per aver postato delle foto scattate ad Atreju. È accaduto alla collega Veronica Passaretti, obiettivo degli haters sui social. Una storia che, purtroppo, si ripete con un accanimento che lascia stupefatti. L'associazione Giornaliste Italiane condanna quanto accaduto alla nostra collega. A Veronica va la nostra solidarietà". Chissà se anche qualcuno dalla politica, soprattutto da sinistra, si farà vivo per manifestare solidarietà alla Passaretti.

Atreju, Donzelli smaschera la sinistra: "Cosa è emerso"

"Atreju, proprio perché è senza filtri, fa emergere la realtà. Conte ha detto ad alta voce ci&...

"Sono andata ad Atreju, come ogni anno da dieci anni a questa parte. Come di consueto, ho condiviso alla chiusura un carosello di foto questa volta sul social Threads, che mi ritraevano in quella che per me è una manifestazione meravigliosa, un luogo che definisco casa. In risposta ho ricevuto 491 commenti carichi di odio: offese, insulti e attacchi di ogni genere - ha raccontato la diretta interessata al Giornale -. Fortunatamente so bene chi sono e posso continuare a camminare a testa alta, senza lasciarmi scalfire. La riflessione che sento di fare, però, è un’altra: gli stessi paladini di sinistra che si proclamano a favore dei diritti delle donne e che urlano contro i 'fascisti' sono i primi a fomentare l’odio per poi accusare gli altri di esserne portatori. Lo abbiamo visto anche nel caso Kirk, che dimostra quanto questo clima sia pericoloso".

Virginia Libero contro Meloni: "Il Kebab? C'è chi non ha i soldi per comprarselo"

"Meloni in che mondo vive?". A domandarselo è Virginia Libero, segretaria dei Giovani democratici. Libe...
tag
atreju
fdi
veronica passaretti

Buon Natale! FdI fa impazzire i compagni di Askatasuna: foto della Meloni (con sorpresa)

Bignami: "Schlein? Ad Atreju non l'abbiamo vista arrivare"

Grasse risate Elly Schlein, letterina a Meloni e gelo in aula: chi fa cabaret?

ti potrebbero interessare

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Redazione
Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Redazione
Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Redazione