Matteo Salvini, risposta durissima alla Lagarde: "Mes? Sceglie il Parlamento"

Matteo Salvini non usa giri di parole. Sul pressing che arriva dalla Bce sul Mes, il ministro alle Infrastrutture ha una risposta chiara: "L’importante è che venga coinvolto il Parlamento eletto dal popolo". Parole molto chiare quelle del titolare alle Infrastrutture che richiama al ruolo dell'Assemblea per un passo così importante come la ratifica del Mes.

Poi arriva una stoccata diretta proprio alla Lagarde che nel pomeriggio ha alzato i tassi dello 0,50%: "È incredibile, sconcertante e preoccupante che mentre c’è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread. Certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate. Un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così".

E le parole di Salvini arrivano insieme a quelle di un altro ministro, il titolare della Difesa, Guido Crosetto che ha criticato in modo duro la mossa della Bce bollando come una amaro "regalo di Natale" la mossa su tassi arrivata dall'EuroTower di Francoforte. Insomma tra la Banca Centrale europea e il governo adesso è scontro aperto. Di certo il braccio di ferro potrebbe durare a lungo. Il governo italiano non ha certo voglia di chinarsi ai dikat che arrivano da Bruxelles.