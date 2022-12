Giorgia Meloni, l'ultimo trionfo: "Decisiva per la minimum tax"

15 dicembre 2022 a

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un ruolo molto importante per sbloccare l’accordo per la tassazione globale minima e l’accordo complessivo sull’Ungheria". A renderlo noto è stato il ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti a margine del vertice in corso a Bruxelles. "Questa mattina c’è stato un incontro con i ministri del partito dei conservatori, il primo ministro della Repubblica Ceca, Fiala, e il premier della Polonia, Morawiecki. I tre hanno discusso molto di questa questione, ritengo che sia stata una delle cose più importanti e decisive della riunione di oggi", ha spiegato.

Una posizione, quella di Fitto, condivisa anche dal ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti: "L’accordo raggiunto sulla global minimum tax è una bellissima notizia e un grande risultato del governo italiano grazie al ruolo svolto da Giorgia Meloni che ha sbloccato una situazione molto complicata superando le difficoltà poste da alcuni Paesi".

Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in una nota. "È una misura importante, sono molto soddisfatto perché permetterà il recupero di base imponibile in Italia e la creazione di un mercato più trasparente ed equo per chi opera sul territorio nazionale", ha aggiunto il ministro. Insomma a quanto pare l'esordio della Meloni al Consiglio Ue è stato dei migliori. E la sinistra, a pezzi per il Qatargate, rosica.