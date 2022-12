Sondaggio Quorum/YouTrend, Meloni inarrestabile: fin dove si spinge

17 dicembre 2022 a

I consensi continuano ad aumentare per il centrodestra e, più in particolare, per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, stando al sondaggio di Quorum/YouTrend, arriva addirittura al 33 per cento. Segue il Movimento 5 Stelle. Come confermato da settimane, Giuseppe Conte si attesta al secondo posto: i grillini guadagnano il 16,7 per cento. Segue, sempre in calo, il Partito democratico. Con Enrico Letta alla guida, i dem ottengono un 15,4.

Buone notizie per la Lega. Matteo Salvini aumenta la fiducia dopo le elezioni del 25 settembre, attestandosi al 9,1. Tra i big anche Azione/Italia Viva e Forza Italia. Il Terzo Posto raggiunge l'8,5 mentre la forza politica di Silvio Berlusconi si ferma al 6 per cento. Fanalini di coda: Verdi-Sinistra italiana al 3,1 per cento, Italexit al 2,4 e +Europa. Il partito di Gianluigi Paragone non accenna a crescere e non supera quota 1,9.

Numeri che certificano la netta vittoria del centrodestra sulla sinistra. Sinistra in questi giorni alle prese con la segreteria. Tra i candidati alla leadership Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Sono loro i due favoriti anche se per un altro sondaggio, quello di Bidimedia, non ci sono dubbi: Bonaccini sarebbe ampiamente favorito tra gli elettori dem. Il presidente della regione Emilia Romagna ottiene il 57 per cento dei consensi tra gli elettori del Pd che si dichiarano interessati a partecipare alle primarie del 19 febbraio. Elly Schlein ottiene invece il 39 per cento mentre Paola De Micheli, anche lei in lizza assieme a Gianni Cuperlo, si ferma solo al 2 per cento.