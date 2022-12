Travaglio-Delmastro, rissa alla festa FdI: "Il delinquente..."

17 dicembre 2022 a

Volano stracci a Piazza del Popolo, a Roma, dove Fratelli d'Italia ha allestito un palco per il dibattito. L'occasione? Il decennale del partito. Qui, tra i vari ospiti, c'è Marco Travaglio. È lui a rendersi protagonista di un acceso botta e riposta con Andrea Delmastro. Al centro "la giustizia garanzia di libertà e sicurezza". "Mi dispiace che non sia venuto Nordio. Gli avrei detto di provare a mettersi nei panni di un delinquenti" esordisce il direttore del Fatto Quotidiano che avrebbe dovuto discutere con l'attuale ministro della Giustizia. Al suo posto invece il sottosegretario di FdI.

"Il delinquente quando legge le intenzioni programmatiche del ministro Nordio stappa lo champagne - prosegue in riferimento alle intercettazioni -. Come lo prendi uno che ficca il coltello nella pancia della vittima se non intercetti i delinquenti, si fanno un selfie?". E ancora: "Non mi pare che a Nordio facessero schifo le intercettazioni quando era magistrato".

Nel frattempo Delmastro ride forzatamente, si mette le mani tra i capelli e sbotta: "Le linee programmatiche le ho scritte io, e quello che dici tu non esiste". Da qui la promessa: "Stai pur certo che finché governano Meloni e la destra con il centrodestra", ciascuna di quelle misure resterà. La discussione prosegue fino a quando Ciro Maschio dichiara finito il dibattito. E Travaglio e Delmastro si salutano con un bacio. Pace fatta? Chissà...