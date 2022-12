Rita Dalla Chiesa, 'pizzino' a Meloni: "Idee diverse, ne parlerò"

17 dicembre 2022 a

Rita Dalla Chiesa promette barricate. Al centro un emendamento di Fratelli d'Italia alla legge di Bilancio con cui si prevede la possibilità di sparare anche nelle aree protette. "La maggioranza è composta di tre partiti - esordisce su Twitter -, con una linea comune da seguire, ma con idee diverse su alcuni argomenti. Uno di questi è la caccia e la tutela di ogni animale sul territorio. Ne parlerò con chi sarà così sensibile da intervenire. Al di là di ogni partito".

L'emendamento alla manovra, firmato dal partito di Giorgia Meloni, in realtà apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. Non solo, perché la proposta prevede un ulteriore punto di discussione: se superano le analisi igienico sanitarie, gli animali abbattuti possono essere destinati al consumo alimentare. Quanto basta a sollevare il polverone. Oltre alla neo deputata di Forza Italia, sono in tanti a insorgere.

"Se l'emendamento 'caccia selvaggia' venisse approvato, una ristretta categoria di individui, peraltro sempre più isolata dal tessuto sociale, sarebbe autorizzata a fare strage di animali selvatici e a mettere in pericolo la pubblica incolumità con il pretesto del 'controllo' della fauna" è il commento espresso in una nota congiunta da Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, Wwf. La Dalla Chiesa era già stata protagonista di un'accesa polemica si augurò "l’estinzione del popolo cinese". Il motivo? Il festival della carne di cane di Yulin con migliaia di animali macellati.