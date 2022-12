Crosetto durissimo contro Lagarde: "Migliore alleata della Russia"

17 dicembre 2022 a

"Stiamo creando una situazione, dal punto di vista economico e sociale, che è la miglior alleata della Russia in questo momento": Guido Crosetto all'attacco della presidente della Banca Centrale Europea. Secondo il ministro della Difesa, "è assurdo quello che Lagarde ha fatto". Intervistato da Reuters, Crosetto ha spiegato che "Lagarde deve giustificare politicamente tutto questo ai suoi cittadini europei" e che "il panorama economico per l’Europa è peggiore ora che durante la pandemia".

A far infuriare il ministro è la decisione della Bce di alzare i tassi di mezzo punto. Uguale la reazione del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha commentato: "Secondo me, ferma restando l’indipendenza della Bce, non è positivo per l’Ue e per l’economia reale italiana alzare i tassi di interesse. È giusto che lo faccia la Fed, ma in Europa non ha senso, visto che l’inflazione è legata all’aumento del costo dell’energia".

Altro problema è rappresentato dalla ratifica della riforma del fondo Salva-Stati, il cosiddetto Mes. Mentre il Terzo polo di Carlo Calenda va in pressing, la maggioranza di governo invece conferma le proprie perplessità. "Abbiamo depositato un progetto di legge per la ratifica del trattato del Mes – ha annunciato il capogruppo alla Camera di Azione e Italia Viva, Matteo Richetti –. Ne chiederemo la calendarizzazione urgente. Adesso vediamo chi lavora per l’Italia e chi rema contro".