Qatar 2022, Maglie ridicolizza Macron e Crosetto gode: doppio "vaffa"

Maria Giovanna Maglie, con molta ironia, ha cinguettato: "Non vedo Macron sugli spalti"... E Guido Crosetto in un altro post pubblicato sul suo profilo Twitter ha utilizzato una sfilza di bandiere dell'Argentina e di mani che applaudono per manifestare evidentemente tutta la sua gioia per la vittoria ai Mondiali del Qatar dell'Argentina contro la Francia. Il ministro della Difesa ha così diviso il popolo social. C'è chi lo ha criticato per questa "presa di posizione" - "Vergognati", "altra scivolata istituzionale di un esponente di governo. Sempre più imbarazzanti" - e chi invece lo ha a sua volta applaudito: "Un italiano non può tifare Francia", "sempre dalla parte giusta".

Del resto molti italiani tifavano Argentina. A Napoli soprattutto. Già ieri mattina in pieno centro un lungo corteo di napoletani e argentini ha raggiunto il murales di Maradona in un pellegrinaggio quasi laico. In tantissimi si erano riversati per intonare canti ed esporre striscioni e bandiere dell'Albiceleste. In molti hanno seguito la partita ai Quartieri Spagnoli, nei pressi del Murale di Maradona, e proprio lì è scoppiata la grande festa, alla quale si sono uniti tantissimi napoletani che, in assenza dell'Italia a questi Mondiali, hanno festeggiato l'Argentina nel ricordo di Diego Armando Maradona, da sempre "ponte" tra Napoli e Buenos Aires.