Laura Boldrini, l'accusa a Piantedosi: "Denigra le Ong", scoppia il caso

Laura Boldrini ha presentato un’interrogazione a Matteo Piantedosi per chiedergli conto di alcuni concetti espressi nel corso del suo intervento alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. Il ministro dell’Interno ha fatto un ampio discorso sulle ong e ha avanzato il sospetto che “talune formazioni siano ispirate, non so se per effetto dei servizi segreti, a creare un meccanismo di condizionamento: non lo dico io, ma studi di anni fa”.

“Siamo molto attenti - ha aggiunto Piantedosi - perché non mi stupirebbe se il condizionamento politico di queste ong fosse un anello di una catena più grande”. Alla luce di queste dichiarazioni, la Boldrini vuole sapere dal ministro quali sono “le informazioni in suo possesso a supporto delle gravi e inquietanti accuse mosse nei confronti delle ong impegnate nel soccorso in mare. Il ministro avrebbe addirittura avanzato il sospetto che alcune organizzazioni non siano guidate da fini umanitari, ma abbiano l’obiettivo di condizionare governi democraticamente eletti, affacciando anche l’ipotesi di un intervento, a questo fine, di servizi segreti stranieri”.

La Boldrini ha quindi deciso di presentare un’interrogazione, ritenendo gravi i sospetti di Piantedosi: “Considerazioni che, se non fossero suffragate da fatti concreti, si rivelerebbero volutamente denigratorie nei confronti di chi è unicamente impegnato a salvare vite nelle acque del Mar Mediterraneo”.