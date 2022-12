Sondaggio, la riscossa di Salvini: ecco dove vola la Lega

20 dicembre 2022 a

Se ieri, lunedì 19 dicembre, il sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana dava Fratelli d’Italia ben oltre il 30%, nella media elaborata da Termometro Politico la percentuale è leggermente inferiore. Secondo le intenzioni di voto dell’ultima settimana, per una minoranza di istituti il partito di Giorgia Meloni non riesce a toccare la soglia del 30%: anzi, perde qualche decimale e viene rilevato mediamente al 29,5%.

Un calo che si può definire fisiologico e che non cambia di una virgola la realtà dei fatti, che vede Fdi correre praticamente da solo, dato che M5s (17,4%) e Pd (16,2%) sono lontanissimi. Anzi, i dem continuano a precipitare, dato che pagano anche lo scotto del Qatargate: tutto a vantaggio dei grillini di Giuseppe Conte, che sono in una campagna elettorale infinita che consente loro di risucchiare consensi da quelli che sarebbero gli alleati. Buone notizie invece per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: pur rimanendo sotto la doppia cifra, entrambi hanno fatto registrare un miglioramento rispetto alla scorsa settimana.

In questa media dei sondaggi la Lega sale all’8,7%, mentre Forza Italia torna al 7%. Positivo anche il trend di Azione/Italia Viva, che ancora non vede il 10% ma per ora si accontenta di un discreto 8%. Per quanto riguarda invece gli altri alleati del Pd, si registra il calo di Sinistra Italiana/Verdi (3,4%) e quello di +Europa (2,6%).