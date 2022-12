Pregliasco si candida col Pd? La moglie lo massacra: "Violenza inaudita"

20 dicembre 2022 a

Un grosso guaio in famiglia? Pare proprio di sì. Come è noto, Fabrizio Pregliasco è solo l'ultimo dei virologi che ha deciso di scendere in politica, un po' come tutti i suoi predecessori (da Pierluigi Lopalco e fino ad Andrea Crisanti) a sinistra. Si candiderà infatti in Lombardia nella lista civica che sostiene il candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino. Ma la moglie sembra non aver gradito...

Infatti, la signora Carolina Pellegrini, consorte di Pregliasco, ha pubblicato un lungo post su Facebook, un poco criptico, piuttosto carico di emozioni e dolore e che sembra indubitabilmente rivolto alla scelta del marito, alla scelta di Pregliasco di darsi alla politica. Scrive infatti la signora Pellegrini:

Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato

È complicato per mille ragioni

Persino per una come me che nell'immaginario ha le spalle larghe

Le spalle larghe le ho

Anche solo a guardarmi fisicamente ci sta

Ma il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi

La politica è stata per me una parte significativa della mia vita

E continuerà ad esserlo perché dovrei farmi una violenza inaudita cancellarla dalla mia quotidianità

Poi ci sono gli imprevisti

E con gli imprevisti ci devi fare i conti

C'è chi se li fa serenamente

C'è chi fa più fatica

E allora devo metabolizzare l'imprevisto

A casa mia

E poi a,bocce ferme, ne diro'

Sempre e comunque per la libertà ed il rispetto

Notte combattenti!

Il primo a rilanciare il sospetto che qualcosa a casa Pregliasco si sia rotto è stato Dagospia. E sempre il sito diretto da Roberto D'Agostino, nel titolo con cui rilancia la notizia, ricorda "quella volta che a Un giorno da pecora diede del pirla al suo compagno". Lei ovviamente è Carolina Pellegrini e lui Fabrizio Pregliasco.