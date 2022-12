Il Pd partito del Green pass? Caso politico: chi canterà al Concertone

27 dicembre 2022 a

Alla fine, il caso Madame è diventato un caso politico. La 20enne cantante di Vicenza è indagata per presunte vaccinazioni false: secondo gli inquirenti, l'artista e la tennista Camila Giorgi avrebbero ricorso a medici compiacenti per ottenere l'attestazione di vaccinazioni Covid mai avvenute e, di conseguenza, il Green Pass. Vicenda assai imbarazzante, perché coinvolge due grandi eventi: il Festival di Sanremo, dove Madame tornerà la prima settimana di febbraio con Il bene nel male dopo aver ottenuto un ottimo successo nel 2021 con Voce) e il Concertone di Capodanno organizzato dal Comune di Roma targato Pd. Sia Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, sia la Giunta Gualtieri ha confermato la presenza della cantante, anche se è evidente l'imbarazzo tra i dem (grandi difensori del sistema vaccini-Green pass durante la pandemia). E Azione di Carlo Calenda, non a caso, attacca.

"Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo 'Rome Restarts 2023' non cambia - conferma Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi -. Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Ci auguriamo, a ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione". Più o meno le stesse parole usate (e pesate) da Amadeus: "In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio - spiega intervenendo in radio a The Flight su Rtl 102.5 -. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. A oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al Festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano".

Se il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i suoi uomini nicchiano, la Lista Calenda parte in quarta: con Madame sul palco di Roma "il rischio è che passi un messaggio sbagliato. - tuona Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio -. In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza al Concertone di Capodanno. Dopo la lotta contro il Covid e i tanti sacrifici fatti dagli italiani non possono passare messaggi equivoci sui vaccini".