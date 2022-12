Silvio Berlusconi tradito: Bestetti, il big che passa da FI a Fratelli d'Italia

28 dicembre 2022 a

Marco Bestetti, ex coordinatore nazionale di Forza Italia giovani, aveva salutato così gli azzurri e Silvio Berlusconi qualche settimana fa annunciando il suo addio al partito: "opo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio - esordisce in una nota - oggi lascio Forza Italia e i miei ruoli di partito, a cominciare dal Coordinamento Nazionale del movimento giovanile". Poi aveva spiegato il motivo della sua "partenza": "Chi mi conosce sa bene cosa sia stata per me Forza Italia e può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ma saluto senza rancore, né rimpianti, certo di aver sempre onorato al massimo delle mie possibilità la famiglia politica alla quale mi sono iscritto fin da ragazzino".

Adesso Bestetti ha scelto dove sarà il suo futuro: in Fratelli d'Italia. È stato lui stesso ad annunciarlo: "In tantissimi mi avete manifestato grande affetto e sostegno, qualunque fosse stata la mia scelta, chiedendomi di non fermarmi e di trovare la strada migliore per proseguire il nostro cammino insieme, con lo stesso spirito di servizio del primo giorno. Ho sentito su di me la responsabilità di continuare a rappresentare ciascuno di voi, senza arrendermi".

E quindi "oggi ho scelto di andare avanti, di voltare pagina, di guardare al futuro e di aderire alla comunità di Fratelli d’Italia. Un movimento che fa della militanza e dell’impegno territoriale la sua cifra distintiva, un movimento che valorizza il merito e le persone, un movimento che ha radici profonde e che guarda al futuro a testa alta, senza paura".