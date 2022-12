Giorgia Meloni, "il suo orizzonte". La soffiata, un terremoto politico

29 dicembre 2022 a

a

a

"L'orizzonte culturale-politico in cui si muove il presidente Giorgia Meloni è quello del partito conservatore, che sarà probabilmente una Fiuggi 2, una svolta politica che la leader di Fratelli d'Italia vorrà intestarsi nei prossimi mesi": ne è convinta Annalisa Chirico, ospite de L'Aria che tira su La7. Secondo la giornalista, le motivazioni di questa possibile svolta sono molteplici: "Lei è nata nel 1977, poi sappiamo che dal Msi c'è stata la svolta di Fiuggi a Enna... E poi dobbiamo ricordare il pianto di Giorgia Meloni pochi giorni fa al museo ebraico, quando ha parlato di ignominia delle leggi razziali. Il futuro non è nostalgico". La cosiddetta "Fiuggi 2" sarebbe stata chiesta alla Meloni anche da Vittorio Sgarbi, come ha raccontato lui stesso a Repubblica.

Speranza fa lo sciacallo: frase indicibile sulla Meloni e il Covid

A un certo punto il conduttore del talk, Francesco Magnani, è intervenuto per ricordare il duro intervento di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che ha criticato il recente intervento di Ignazio La Russa in occasione dell'anniversario del Msi: "Quando si ricoprono ruoli istituzionali, il nostalgismo assume contemporaneamente contorni gravi e ridicoli. Non sono accettabili passi indietro, soprattutto dalla seconda carica dello Stato".

L'intervento di Annalisa Chirico a L'Aria che tira

"Non sputo su mio padre". Pierluigi Battista fa impazzire il Pd

"Questo è il passato - ha proseguito la Chirico - un passato che magari qualcuno vuole ancora ricordare. Ma io credo che il presidente Meloni si muova in un orizzonte politico che potrà anche sorprenderci nei prossimi mesi".