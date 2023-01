Sondaggio storico: Meloni, cifre mai viste. E c'è un sorpasso pesantissimo

01 gennaio 2023 a

a

a

Non sembra aver cedimenti l'ascesa di Fratelli d'Italia per quanto riguarda i consensi. Dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera si scopre che la percentuale di voti tocca un nuovo record con il 31,7% delle preferenze attraendo nuovi elettori che provengono soprattutto dall’area dell’astensione (13,6%) e dagli alleati del centrodestra (4% da FI e 3,4% dalla Lega), e in misura minore dal Terzo polo (1,6%), dal Pd e dal M5S (1,4%). Ma dato ancor più significativo è che il partito di Giorgia Meloni è il più trasversale: lo vota il 39% degli operai (Pd al 9%), ma è primo anche tra i benestanti.

Sbando Pd: crolla pure nella roccaforte. Sondaggio riservato, una fine ridicola

Da parte sua il M5S - con Giuseppe Conte al primo posto nella graduatoria dei leader con un indice di gradimento pari a 32 (seguito da Matteo Salvini a 27, Silvio Berlusconi a 24 e Carlo Calenda a 22, in crescita di 2 punti rispetto a novembre) - dopo aver scavalcato il Pd un mese fa, consolida il secondo posto con il 17,6%. Nessuna tregua, invece, nel calo di consensi per i democratici che segnano un altro -9% attestandosi al 16,3. A seguire, la Lega con il 7,8% (+0,5%) e Azione/Italia viva (7%) che sorpassa Forza Italia (6,2%, in calo di 0,6%). Nel complesso il centrodestra ottiene il 46,8% delle preferenze e si mantiene stabile rispetto a fine novembre (+0,1%), mentre il centrosinistra subisce un ulteriore calo (-1,4%) e scende al 22,1% (-4% rispetto alle politiche).