Olivia Paladino al Grand Hotel? La foto che umilia Giuseppe Conte

A pagare il conto del Grand Hotel Savoia di Cortina è stata Olivia Paladino, come mostra la foto pubblicata dal sito Dagospia, in cui si vede la compagna di Giuseppe Conte in piedi alla reception dell'albergo di lusso mentre salda quanto dovuto per il soggiorno nella perla delle Dolomiti. Scrive Dago: "Gran finale del Conte tutto d’ampezzo: sfilati i mezzi guanti di visone, lady Olivia sta pagando il conto al Grand Hotel Savoia". E ancora: "Festeggiato il Capodanno nel ristorante dell’albergo, lontano da sguardi e flash indiscreti", si legge ancora, Conte "ha lasciato Cortina (e Olivia) il 2 gennaio. Oggi l’addio di lei al Cadore perduto…".

Una notizia peraltro confermata dalla ex moglie del leader del Movimento 5 stelle, Valentina Fico, che in una intervista a Il Corriere della Sera ha difeso Conte: "Ma la compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato". Certo, forse non era opportuno per chi parla solo di reddito di cittadinanza soggiornare in una suite da 3mila euro a notte: "Sul sito del Savoia si scoprirà che non è vero. E poi la compagna ha degli hotel, le fanno prezzi speciali", aveva osservato ancora la Fico.