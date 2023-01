Conte a Cortina, occhio al dettaglio di Olivia Paladino: altro imbarazzo

04 gennaio 2023 a

Giuseppe Conte e le vacanze a Cortina non sono più uno scoop. Eppure spuntano nuove foto del suo soggiorno in occasione delle vacanze di Natale al Grand Hotel di Savoia. Qui l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle ha trascorso giorni di relax assieme alla compagna Olivia Paladino. "In relax - si legge su Chi che pubblica le foto - con ciuffo liscio che piace alle fan, al Grand Hotel Savoia, con la compagna Olivia Paladino, l’ex 'avvocato del popolo' Giuseppe Conte che pare non sia mai uscito dell’albergo".

Finita qui? Neanche per sogno, perché il settimanale di Alfonso Signorini visiona a raggi X il look della coppia. In particolare nel mirino l'outfit della Paladino. Risultato? "Stracult i mezzi guanti di visione che non si vedevano dagli anni '80".

Intanto non è mancata la polemica sulla vacanza a 5 Stelle del sostenitore del reddito di cittadinanza per eccellenza. "L’avvocato del popolo in parlamento, in privato il radical chic in hotel 5 stelle per 2.500 euro a notte", scrivevano gli utenti. Mentre diversi sui social hanno aggiunto che il capo dei pentastellati abbia scelto di soggiornare in un albergo di lusso proprio nelle stesse ore in cui i suoi stessi suoi canali social rilanciavano un messaggio di fine anno con le immagini di Milano e delle "10 mila persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale"