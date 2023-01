Pd, Morani linciata per questa foto? La rabbia della Moretti

07 gennaio 2023 a

L'ultima follia targata Pd? Le critiche ad Alessia Morani per una foto in cui si mostra truccate ed elegante alla cena di compleanno. Molti maschietti dem, infatti, la hanno accusata di essere sconveniente. Per esempio, il vicepresidente di un circolo Pd di Madrid ha puntato il dito contro la Morani per l'utilizzo di foto "inappropriate". Robe da matti, una polemica surreale, ridicola, con cui il Pd fa quel che gli riesce meglio: farsi del male da solo. Già, trattasi di foto assolutamente casta, e anche se non lo fosse stata ci sarebbe stato ben poco da criticare. Dunque un altro piddino affermava: "Per dimostrarti competente, devi mortificare la tua femminilità". Frase, quest'ultima, che sintetizza al meglio del suo peggio il pensiero di sinistra.

Sulla vicenda è intervenuto anche un "insospettabile" come Massimo Gramellini, nel suo "Il caffè", la rubrica quotidiana che cura sulla prima pagina del Corriere della Sera. Rubrica esplicita nel suo pensiero sin dal titolo: "Radical Burqa". Rubrica che Gramellini conclude con queste parole: "E poi sono gli stessi che firmano le petizioni a favore delle donne iraniane e che davano del bigotto a Ratzinger. Ora eccoli qui, a combattere eroicamente contro il rossetto. Una delle poche cose rosse che gli rimanevano". Ineccepibile. Della vicenda, se ne era occupato anche Libero nell'edizione di venerdì 6 gennaio, di seguito il link all'articolo.

E ora, la polemica esplode. Ovviamente nel Pd. Scende infatti in campo Alessandra Moretti, e lo fa - giustamente - in difesa della Morani. Rilanciando il commento di Gramellini, sui social, scrive: "Mortificare la tua femminilità. Questa frase è di una violenza incredibile. Solidarietà ad Alessia Morani e libertà per tutte le donne, ad ogni latitudine. Difficile pensare di condannare i regimi che reprimono la femminilità e poi lanciare pietre contro una donna che si mostra per quello che si sente ed è: bella e femminile. O sei bella o sei brava; o sei madre o fai carriera; o sei questo o sei quello. Invece le donne possono e devono essere tutto, sempre. Siamo quello che vogliamo, mettetevelo in testa, una volta per tutte, tutti", conclude la Moretti. Anche lei ineccepibile. Continua invece a sorprendere, nonostante l'abitudine, la follia connaturata alle polemiche con cui il Pd si dilania da solo, giorno dopo giorno.