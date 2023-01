Soumahoro, addio Verdi-Sinistra: in che gruppo entra

09 gennaio 2023 a

Aboubakar Soumahoro ha comunicato di aver ufficialmente lasciato il gruppo Verdi-Sinistra Italiana e di essere passato al gruppo misto. “Mi ha stupito e amareggiato l’assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del gruppo parlamentare con cui sono stato eletto da indipendente”, ha dichiarato l’onorevole travolto, suo malgrado, in uno scandalo legato ad alcune coop gestite dalla suocera, con quest’ultima che è indagata anche per truffa aggravata e false fatturazioni.

“Non sono per nulla sorpreso - è il commento a caldo di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde - perché rispetto a quanto accaduto finora non abbiamo avuto, dal mio punto di vista, sufficienti spiegazioni. Sono però umanamente deluso, ma non per la sua decisione di passare al Misto, quanto per tutta la vicenda”. Con l’ingresso di Soumahoro i componenti nel gruppo misto salgono a 10, facendo sì che sia il penultimo gruppo per numero di membri. Oltre a Soumahoro, ne fanno parte tre deputati del SVP, tre di +Europa, Manes (UV), Gallo (SCN) e Brambilla (MA).

Oltre alla decisione di lasciare l’alleanza Verdi-Sinistra, Soumahoro ha diffuso un dossier in cui risponde a tutte le polemiche che lo hanno visto protagonista. A partire da quelle legate alla moglie, Liliana Murekatete: "Mi spiace sinceramente che non sia stato compreso ciò che realmente intendevo dire quando ho parlato di diritto alla moda e all'eleganza, laddove intendevo riferirmi al diritto di chiunque di vestirsi come meglio crede. Tuttavia trovo davvero singolare che mi si chieda di esprimere un giudizio di valore circa foto della mia compagna risalenti a 4 anni prima che io la conoscessi”.