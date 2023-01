Sondaggio Mentana, Meloni pigliatutto: "Massimo storico"

09 gennaio 2023 a

Risultato "storico" per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che cresce ancora e vola al 31,3 per cento. Secondo il sondaggio realizzato da Swg per La7 e illustrato da Enrico Mentana nell'edizione serale del TgLa7 andato in onda oggi, lunedì 9 gennaio, il partito della presidente del Consiglio ha guadagnato altri 0,7 punti percentuale. Un vero e proprio trionfo. Il dato più alto di sempre.

Il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte si attesta al 17,7 per cento (più 0,3 per cento) confermandosi così il secondo partito politico italiano. Il M5s, sottolinea il direttore del TgLa7, "distacca il Pd che è la terza forza con il 14 per cento (- 0,7 per cento), il minimo" mai toccato dal Partito democratico. E perde mezzo punto percentuale anche la Lega di Matteo Salvini che scende dunque all'8,5 per cento. Male anche il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Azione-Italia Viva sono infatti al 7,5 per cento (- 0,3 cento). Meglio va per Forza Italia di Silvio Berlusconi che prende lo 0,8 per cento e risale dunque al 6,9 per cento.