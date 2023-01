Gualtieri in vacanza a Cuba? "Chi ha pagato": bufera a Roma

12 gennaio 2023 a

a

a

Roberto Gualtieri ha trascorso il capodanno a Cuba, anche se poi ha interrotto il soggiorno all’Havana per partecipare ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI in Vaticano. Sebbene il Campidoglio sostenga che il viaggio sia stato pagato direttamente dal sindaco, Il Foglio ha però evidenziato che è avvolto dal mistero perché in teoria Gualtieri si trovava a Cuba per l’incontro istituzionale del 28 dicembre Gerardo Penalvervice.

Gualtieri dà case di lusso ai migranti gay: lo scandalo a Roma

Il sindaco di Roma si è visto con il viceministro degli Esteri per portare avanti la candidatura della capitale all’Expo 2030. Per il Comune non esiste alcun caso, come ribadito in una nota ufficiale: “Il sindaco ha effettuato un viaggio privato a Cuba, a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il vice ministro vicario degli esteri e il Governatore de l'Havana, per illustrare la candidatura di Roma all'Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali. Sono state le prime vacanze di Gualtieri dopo due anni durissimi dopo la gestione del Covid da ministro dell'Economia e l'elezione a primo cittadino”.

"Tenetevi l'immondizia a casa": questa foto? La fine di Gualtieri e del Pd

In Campidoglio l’opposizione si è però subito fatta avanti per attaccare il sindaco: “Ha certamente il dovere di raccontarci dove e come trascorra le proprie ferie private, ma ha il preciso dovere di comunicare le tipologie di incontri, peraltro resi pubblici all'estero, che coinvolgano la città e gli interessi a essa legati. Venire a conoscenza di tali circostanze a distanza di quindici giorni e per giunta dalla stampa latino americana piuttosto che da comunicazioni ufficiali del Campidoglio lascia profondamente perplessi".