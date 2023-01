Otto e Mezzo, nera profezia di Caracciolo: "Cosa rischia la Meloni"

13 gennaio 2023 a

a

a

Lucio Caracciolo non usa giri di parole: "Questo governo non ha interlocutori in Europa". Il direttore di Limes a Otto e Mezzo punta il dito contro l'esecutivo che di fatto ha aperto un fronte contro l'Europa per cercare di arginare l'ultimo diktat sulla casa. Secondo Caracciolo l'esecutivo non troverà sponde in Europa per la battaglia sugli immobili. Poi Caracciolo butta lì una frase che ha il sapore della critica aspra contro il governo: "Nella partita dell'Europa c'è anche il Pnrr, meglio stendere un velo pietoso".

A questo punto, sempre il direttore di Limes, avverte il premier: "Deve fare molta attenzione all'opposizione interna alla maggioranza, quello potrebbe essere un rischio per la tenuta del governo". Una sorta di campanello d'allarme inquietante per palazzo Chigi che sul caro benzina ha rischiato di aprire lo scontro con gli alleati. Poi Insomma la battaglia in Europa sulla casa potrebbe essere decisiva per l'esecutivo.

A sinistra parlano di "arma di distrazione di massa", ma la verità è una sola: la ristrutturazione imposta dall'Ue su migliaia di case italiane rappresenterebbe un colpo durissimo ai risparmi. Che va evitato a tutti i costi.