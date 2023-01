La Russa asfalta la sinistra: "Perché sta ancora rosicando"

14 gennaio 2023 a

Ignazio La Russa ha presenziato a un evento elettorale di Fratelli d’Italia al partito. Sebbene sia il presidente del Senato, e quindi ricopra la seconda carica più alta dello Stato, La Russa ha messo in chiaro fin dal primo giorno che sarebbe stato super partes, ma senza rinunciare a fare politica. Quindi non sorprende il fatto che sia andato a Milano per lanciare i candidati di Fdi e stringere le file della maggioranza per la corsa alle elezioni Regionali della Lombardia.

“Parlo da Ignazio La Russa, milanese”, ha risposto ai giornalisti che lo hanno pungolato a riguardo. “Credo che a sinistra stanno ancora rosicando - ha dichiarato - perché uno di destra è presidente del Senato, se ne devono fare una ragione. Io accetto le critiche se per caso sbagliando dovessi essere parziale nell’esercizio delle mie funzioni. Ma fino a oggi semmai sono stato un filo a favore delle opposizioni piuttosto che della maggioranza, perché è giusto così, la maggioranza ha i numeri”.

Quindi per La Russa non c’è alcun caso e la polemica per la partecipazione agli eventi di partito è solo strumentale: “Fuori dal ruolo specifico ci sono delle regole, ad esempio non ho detto una parola sulla qualità della manovra, ma un po’ in generale, se lo mettano bene in testa, non sono paludato, sono stato eletto prima dai cittadini e poi dal Parlamento”.