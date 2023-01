Di Maio aggrappato a Olena Zelenska: cosa farà a Davos

18 gennaio 2023 a

Luigi Di Maio si reinventa. L'ex ministro rimasto senza poltrona vola a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum. Il fu grillino parteciperà infatti all’evento in qualità di ex responsabile della Farnesina, ma soprattutto come amico dell’Ucraina. Proprio così. A caldeggiare per la sua presenza, i mondi istituzionali di Kiev, a cominciare dalla Victor Pinchuk Fondation, che ha riservato un posto al tavolo per l’ex ministro alla cena degli "Amici dell’Ucraina". Qui dovrebbe sedersi anche la first lady di Kiev, Olena Zelenska. "Arriverò a Davos e sarò ben lieto di esserci in qualità di ’amico dell’Ucrainà. Gli ucraini meritano tutto il nostro sostegno", ha confermato il diretto interessato all'Adnkronos.

Insomma, il fu Cinque Stelle approfitta dell'assenza dei principali esponenti del governo italiano al World Economic Forum. Non a caso la cena non sarà l'unica iniziativa a ui parteciperà. Di Maio seguirà anche un altro importante incontro sui temi più urgenti che riguardano l'Ucraina: all'incontro parleranno tra gli altri Larry Fink, presidente e Ceo di BlackRock, Bill Ford, presidente e Ceo di General Atlantic, Andrew Forrest, David Rubenstein, co-fondatore e co-presidente di Carlyle Group.

Quanto basta a far pensare che il fu ministro abbia tessuto una fitta rete di relazioni. D'altronde difficile dimenticare la sua visita ufficiale a Kiev lo scorso 25 agosto, quando ancora era titolare della Farnesina. Da ministro degli Esteri aveva incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky e, durante il colloquio, aveva ribadito che "l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino". Di Maio aveva poi aggiunto che "è fondamentale" ricercare la via diplomatica "per ritrovare la pace e difendere la democrazia". A quel punto Zelensky lo aveva personalmente ringraziato per l'impegno dell'Italia in difesa del popolo ucraino.