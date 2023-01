La Russa, colpaccio in tv: la foto di Gianfranco Fini...

18 gennaio 2023 a

Ignazio La Russa si difende da attacchi e critiche nello studio di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4. Il presidente del Senato, infatti, è stato accusato nei giorni scorsi di fare "politica" nonostante l'importante ruolo istituzionale che ricopre. I più critici hanno sottolineato che la seconda carica dello Stato non dovrebbe agire nel modo in cui fa lui. Il polverone si è alzato, per esempio, quando il presidente di Palazzo Madama è intervenuto sulla questione San Siro. "Ripeto le stesse cose da anni: sin dall'inizio ho mostrato a tutti le decine di città in giro nel mondo in cui due stadi convivono. Allora chiedo, perché volete abbattere San Siro? È una delle poche cose che conoscono di Milano nel mondo. Teniamolo", ha detto durante la kermesse milanese di FdI.

A puntare il dito contro La Russa è stato, tra gli altri, il quotidiano La Repubblica, che lo scorso 14 gennaio scriveva: "Il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, parteciperà al 'conclave' nero convocato dalla premier Meloni per lunedì a Palazzo Chigi. Un po' come se Mattarella dovesse prendere parte a una direzione del Pd: sarebbe, appunto, uno scandalo". Critiche a cui il presidente di Palazzo Madama ha già risposto in parte nei giorni scorsi: "Credo che a sinistra stanno ancora rosicando perché uno di destra è presidente del Senato, se ne devono fare una ragione. Io accetto le critiche se per caso sbagliando dovessi essere parziale nell’esercizio delle mie funzioni. Ma fino a oggi semmai sono stato un filo a favore delle opposizioni piuttosto che della maggioranza, perché è giusto così, la maggioranza ha i numeri”.

Oggi, nello studio televisivo di Rete 4, La Russa ha ribadito la sua posizione mettendo a tacere tutti. In che modo? Elencando e mostrando addirittura le foto di ex presidenti di Camera e Senato che, durante i loro mandati, non si sarebbero mai risparmiati dal punto di vista politico. Nell'elenco compaiono Pietro Grasso, Roberto Fico, Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini. Infine ha detto: "Tutti i presidenti di Camera e Senato hanno partecipato a iniziative politiche. Qual è il problema su La Russa? Che sono di destra? Se gli brucia che il presidente del Senato è di destra, facciano spegnere il fuoco".