Sondaggio-Supermedia, il peso della benzina su FdI

20 gennaio 2023

Come ogni venerdì, ecco piovere il sondaggione Supermedia Agi-Youtrend, che prende in considerazione tutte le rilevazioni della settimana. Insomma, il sondaggio dei sondaggi. E per Fratelli d'Italia si registra una delle prime significative frenate da tempo a questa parte: il partito guidato dal premier, Giorgia Meloni, torna sotto al 30%, in calo dello 0,7 per cento. Secondo quanto scrive Agi, il dato "potrebbe dipendere dal brusco aumento del costo dei carburanti". E ancora, si ricorda come "si tratta della prima inversione di tendenza da molti mesi a questa parte per quanto riguarda FdI".

Meloni e i suoi, comunque, restano per - clamoroso - distacco prima forza in campo. Alle loro spalle il M5s, in calo dello 0,1% al 17,5 per cento. Dunque un sempre più evanescente Pd, in calo dello 0,2% al 15,8 per cento. Poi la Lega, che perde un decimale e si porta all'8,9%; il Terzo Polo in crescita dello 0,1% viene dato all'8% tondo tondo così come Forza Italia viene data al 7% tondo tondo, anch'essa in crescita dello 0,1 per cento.

E ancora, Verdi-Sinistra, in calo dello 0,3% al 3,1%; +Europa al 2,6% e Italexit al 2,3%; Unione Popolare all'1,4% e Noi Moderati all'1,2 per cento. Per quel che concerne il dato delle coalizioni, il centrodestra viene quotato al 46,7%, mentre il centrosinistra al 22 per cento.