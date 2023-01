Fratoianni, dopo Soumahoro le tessere false dall'Albania

20 gennaio 2023 a

I furbetti delle tessere agitano le acque di Sinistra italiana, già intorbidite nelle ultime settimane dal caso, clamoroso, di Aboubakar Soumahoro. Il partito guidato da Nicola Fratoianni deve fare i conti con uno scansalo politico di provincia. A Siena il segretario locale ha denunciato anomalie nei tesseramenti 2022: "Il 12 dicembre era l’ultimo giorno disponibile per fare il tesseramento 2022 - spiega Antonio Canzano a La Nazione - e ho notato dieci nomi, tutti di cittadini di nazionalità albanese, tutti con una mail che conteneva un ’22x’ alla fine del nome e tutti inseriti nell’arco di mezz’ora". La puzza di truffa, insomma, è forte. Insospettito, il segretario ha provato a telefonare "ma il numero era staccato. Ho quindi proceduto a verificare gli indirizzi di residenza e ho scoperto che ci vivevano altre persone".

Una situazione imbarazzante, a dir poco. Il sospetto che qualcuno stia tentando di inquinare le dinamiche interne al partito è concreto, e così il solerte segretario decide di fare un passo ulteriore e contattare la Direzione nazionale di Sinistra Italiana. "Ho segnalato queste anomalie, ma loro mi hanno rassicurato. Dopo qualche giorno mi hanno fornito numeri di cellulare diversi, tutti con lo 0035, prefisso dell’Albania". Sembra uno scherzo (di dubbio gusto, per chi crede ancora nella politica) ma così non è.

Canzano è intenzionato ad andare fino in fondo, si arma di pazienza e inizia a telefonare ai nuovi tesserati: "Ma mi hanno risposto solo in due casi: uno era un uomo, residente a Tirana, che parlava poco la nostra lingua ma mi ha garantito di non essersi iscritto a nessun partito in Italia; l’altra era invece una donna, che ha ammesso di aver ’prestato’ i suoi dati a un amico per fargli un favore".