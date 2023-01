Giuseppe Conte, schiaffoni dal fruttivendolo: "Posso pagare le arance col Pos?". E lui...

24 gennaio 2023 a

a

a

Siparietto tutto da ridere a Roma: protagonista il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, in visita a un mercato della Capitale - quello di Piazza San Giovanni di Dio, nel quartiere di Monteverde - assieme alla candidata pentastellata alle Regionali del Lazio, Donatella Bianchi. L'intento era quello di entrare in contatto con le persone e toccare con mano le difficoltà delle famiglie in questo momento, ma anche quello di denunciare le condizioni del mercato, sostenendo la necessità di riqualificarlo.

"Non siete capaci. Il reddito...": Conte umiliato al mercato dal pensionato

L’ex-premier ha passeggiato tra i banchi, parlando con i commercianti e dando vita anche a una serie di siparietti. Le reazioni dei presenti sono state diverse: qualcuno è apparso particolarmente stupito, qualcun altro ha chiesto di fare un selfie con l'avvocato del popolo. Ma non è mancata nemmeno la polemica da parte di chi ha idee politiche molto lontane dal presidente grillino.

"Roba da finale di Champions": lo scandalo, mandrie di grillini sul treno

Un episodio in particolare ha catturato l'attenzione di tutti. Lo riporta Il Tempo: "Trai più 'gettonati' da Conte, i banchi della frutta, nei quali si è soffermato a parlare delle variazioni dei prezzi negli ultimi tempi. Un momento che ha suscitato particolarmente ilarità tra i presenti è stato quando Conte ha tentato invano di acquistare delle arance pagando col bancomat, ricevendo un garbato diniego dal fruttivendolo, non provvisto di Pos".