Bersani, la gufata: "Quando finisce la luna di miele della Meloni"

24 gennaio 2023 a

Pier Luigi Bersani ha le idee chiare. Anche lui ora si iscrive al partito di chi attende la fine della luna di miele della Meloni con gli italiani. L'ex segretario del Pd si traveste da gufo a Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber e di fatto prova a profetizzare la fine dell'alta popolarità di cui gode il governo secondo diversi sondaggi: "Sa quando finirà la luna di miele della Meloni?", afferma Bersani rivolgendosi alla Gruber. Poi rivela: "Finirà quando M5s e Pd decideranno di fare una sola cosa, qualunque essa sia che abbia il sapore dell'opposizione. Una sola cosa, in quel momento finirà la luna di miele del premier".

Dietro queste parole c'è anche una critica durissima al Pd e a tutta la sinistra che secondo Bersani ha fatto poco per opporsi in modo chiaro alla Meloni dopo l'insediamento del governo. Non poteva però certo evitare di versare veleno sul governo attaccando il Guardasigilli e anche altri ministri: "Se Nordio si dimette non mi metto a piangere, ma forse dovrebbe anzitutto iniziare a farlo il ministro, perché questi ministri mi sembrano molto ciarlieri... Con anche quello della cultura che decide che Dante è il capostipite della Destra: noi a Sinistra ci accontenteremmo di Boccaccio, che ci si diverte molto di più... Ma non è che la Meloni sia esente da questo ciarlierismo: ad esempio adesso tira fuori il piano Mattei, ma ai tempi di Mattei il gas era considerato il sol dell’avvenire, mentre adesso dobbiamo capire come venirne via... Noi con le nostre infrastrutture non siamo in grado di fare l’hub europeo del gas, quindi stiamo sentendo cose che sono destinate a sgonfiarsi".