Casini, la confessione: "Perché ho scelto Berlusconi e non Prodi"

Si parla di Silvio Berlusconi a DiMartedì. Qui Pier Ferdinando Casini fa un passo indietro. Giovanni Floris, infatti, nella puntata di martedì 24 gennaio in onda su La7, ricorda il suo ruolo "nella creazione del centrodestra". "Sì - ammette l'ex presidente della Camera -, ho scelto Berlusconi e non Prodi. L'ho fatto convinto che fosse necessario radicare al centro un'esperienza moderata e che, in prospettiva, pensavo che come i democratici cristiani tedeschi e spagnoli si potesse realizzare, un'alternanza tra due partiti altrettanto democratici, un socialismo europeo e un popolarismo europeo".

Poi però Casini si è dovuto ricredere. "Quello che è sotto gli occhi di tutti è esattamente il perché sono candidato ed eletto nel centrosinistra. In questi ultimi anni, progressivamente, il centrodestra è diventato la destra e non ha nulla a che vedere con quel polo". Nonostante sia stato eletto a Bologna proprio con il centrosinistra, l'ex deputato non intende tesserarsi.

"Non ho tessera del Pd - ha spiegato -, non la prendo e non voto nessuno per segretario perché non partecipo alle primarie". Il motivo l'ha spiegato lui stesso: "Il tutto per rispetto del popolo del Pd". Una cosa è certa: tessera o non tessera, Casini è un vero recordman. il senatore vanta più legislature parlamentari, undici in 40 anni.