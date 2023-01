FdI, cambio ai vertici: dove va Donzelli

Brunella Bolloli 25 gennaio 2023 a

Via il “rampelliano” dentro il fedelissimo. C’è tensione in Fratelli d’Italia dopo la decisione della leader Giorgia Meloni di commissariare la federazione romana, feudo di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, già mentore della presidente e storico capo del gruppo dei “Gabbiani”, l’unica corrente rimasta nel partito, peraltro fortissima. Domenica, mentre la premier era in Algeria a trattare delicati accordi sul gas, al teatro Brancaccio di Roma i candidati del gruppo hanno radunato amici ed attivisti per una kermesse in vista delle Regionali: in sala oltre mille persone ad applaudire; sul palco, oltre a Francesco Rocca, in corsa per la poltrona di governatore del Lazio, i candidati Fabrizio Ghera e Marika Rotondi a illustrare il loro programma. L’evento è stato accompagnato da musiche, violini e gag del comico Maurizio Battista, eppure, passate le risate, il giorno dopo si è consumato lo scontro tra le varie anime del partito.

Meloni, avvertita dai suoi della manifestazione convocata a sostegno solo di alcuni candidati, tornata in Italia ha preso carta e penna e ha scritto una missiva molto dura al segretario romano di Fdi, Maurizio Milani, parlamentare vicinissimo a Rampelli, dicendogli praticamente che il suo compito era finito. Arrivederci e grazie. Con un’altra lettera ha quindi nominato commissario Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia nonché suo braccio destro, insistendo sui concetti di «terzietà», «fiducia» e «interesse del partito e della sua crescita». «Caro Giovanni», ha aggiunto, «ti auguro buon lavoro».